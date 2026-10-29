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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعلن تنحيها عن منصبها في هذا الموعد

كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
محمود نوفل

أبلغت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم، مجلس المحافظين ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأنها ستتنحى عن منصبها في 7 فبراير 2027.

ستتنحى كريستين لاغارد عن منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي في فبراير، أي قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في أكتوبر 2027، وذلك بعد أشهر من التكهنات حول رحيلها المبكر.

وذكرت تقارير صحفية بأن رحيل لا جارد يفتح الباب أمام واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة القيادية في تاريخ البنك المركزي الأوروبي الممتد لـ 28 عاماً، في وقت يواجه فيه البنك عودةً لضغوط تضخمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترفت لاجارد، البالغة من العمر 70 عاماً، بأنها كانت تعتقد -عندما اتفقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تولي المنصب- أنها ستخدم في فرانكفورت لمدة خمس سنوات فقط، وليس ثماني سنوات.

وسيتم تعيين خليفة للرئيسة لاغارد من قِبل المجلس الأوروبي، وذلك وفقاً لعملية الترشيح المنصوص عليها في المادة 283 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

وتدعم الحكومة الهولندية تعيين كلاوس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، خلفاً للجارد، بينما تدعم إسبانيا بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية والمحافظ السابق لبنك إسبانيا.

كما ستغادر إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، منصبها قبل عام من الموعد المقرر في يناير، لتتولى منصباً رفيعاً في صندوق النقد الدولي. تنتهي ولاية فيليب لاين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، في شهر مايو.

ويتطلب تعيين أي عضو جديد في المجلس التنفيذي الحصول على دعم ما لا يقل عن 16 دولة من الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو، على أن تمثل هذه الدول 65 في المئة من إجمالي سكان التكتل.

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