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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل تقاطع بانوب بديروط

أعمال تطوير وتجميل مدخل تقاطع بانوب بديروط
أعمال تطوير وتجميل مدخل تقاطع بانوب بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والطرق الرئيسية ومداخل القرى والمدن بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري، ورفع كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تتابع أعمال تطوير وتجميل مدخل تقاطع "بانوب"، بنطاق الوحدة المحلية لقرية ديروط الشريف، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمداخل القرى وتحسين الصورة البصرية للمناطق الحيوية، ودعم أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال تُنفذ تحت الإشراف الميداني لكل من المهندس خلف علي عابد، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، والمهندس وحيد محمد جمعة، رئيس الوحدة المحلية بالكودية، في إطار التنسيق والتكامل بين الوحدات المحلية، ومتابعة سير الأعمال ميدانيًا، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

وشدد المحافظ على أهمية الاهتمام بمداخل المدن والقرى باعتبارها واجهة حضارية تعكس الصورة العامة للمحافظة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة، والتعامل مع المظاهر العشوائية، والارتقاء بالمظهر العام للطرق والمناطق المحيطة بها، بما يوفر بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار متابعة مشروعات التطوير بمختلف المراكز والقرى، مع ضرورة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة لأهالي أسيوط.

أسيوط أعمال التطوير الطرق الرئيسية مداخل القرى الحركة المرورية مركز ومدينة ديروط القطاعات الخدمية

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