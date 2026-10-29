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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي العجوزة يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للميادين والشوارع الرئيسية

رفع إشغالات
رفع إشغالات
أحمد زهران

​واصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة حملاته الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، ومواجهة جميع المظاهر العشوائية التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك في إطار إحكام السيطرة والعمل على إعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية بمختلف شوارع الحي.

​تأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ووفقا لتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ووسط متابعة ميدانية مستمرة من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، لخروج الحملات بكفاءة وتغطية المناطق الأكثر ازدحاما وحيوية.

واستهدفت الحملة عددا من المحاور الرئيسية والشوارع الداخلية بالحي، والتي أسفرت عن ​رفع وإزالة إشغالات الكافيهات والمحلات التجارية والمقاهي المتعدية على أرصفة المشاة، و​تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات، ​مصادرة التعديات والمعدات التي تعوق الحركة المرورية وإيداعها بكسارات ومخازن الحي.

​وشدد رئيس حي العجوزة على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة صباحاً ومساءً، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للحي وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات حي العجوزة

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