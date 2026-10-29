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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين «شباب النواب» نشأت حتة: قمة موسكو ترسي شراكة متكافئة تحقق التنمية

النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة بموسكو، جاءت شاملة ومعبرة عن تطلعات شعوب القارة في التنمية والعدالة والاستقرار، مشيراً إلى أن مصر تواصل القيام بدورها الريادي في صياغة الشراكات الدولية وتوجيهها نحو تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

وقال "حتة" في تصريحات صحفية اليوم، إن المحاور الخمسة التي طرحها الرئيس السيسي بالقمة وفي مقدمتها إقامة الممرات الاستراتيجية، وزيادة التجارة البينية، وتطوير قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي تشكل رؤية متكاملة للانتقال باقتصادات القارة من مرحلة تصدير المواد الخام إلى القواعد الإنتاجية والتصنيع المحلي، لافتاً إلى أن نموذج التعاون في مشروع الضبعة النووية والمنطقة الصناعية بقناة السويس يبرهن على نجاح الشراكة بين مصر وروسيا.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب بالنواب، أن رسائل الرئيس بشأن القضايا الإقليمية والحيوية جاءت حاسمة وواضحة؛ حيث شدد على أن قضية المياه مسألة وجودية ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، إلى جانب رفض المساس بسيادة السودان والقرن الأفريقي أو عسكرة البحر الأحمر، وهو ما يمثل خط دفاع أساسياً لحماية مقدرات المنطقة واستقرارها.

وأشار النائب إلى أن مطالبة القيادة السياسية المصرية بإصلاح النظام الدولي وتوسيع التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية تعكس حرص مصر على ترسيخ التعددية والعدالة الدولية، مؤكداً أن الصوت المصري بات يعبر بصلابة عن الحقوق المشروعة لكافة دول القارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة موسكو الشراكات الدولية إقامة الممرات الاستراتيجية

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