مسعود علام: حديث الرئيس بالقمة الروسية الأفريقية يعزز فرص التنمية والاستثمار

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة الروسية الأفريقية بالعاصمة موسكو يبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنموية تحقق نتائج ملموسة، وتسهم في حماية مقدرات الشعوب وترسيخ الاستقرار.

وأوضح علام أن تعزيز التعاون الروسي الأفريقي يفتح آفاقًا واعدة أمام زيادة الاستثمارات، وتنشيط التبادل التجاري، ونقل التكنولوجيا، ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يعزز قدرات الاقتصادات الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا لفرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن مشروعات، مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تعكس أهمية بناء شراكات دولية قائمة على المصالح المتبادلة، وتحقيق التنمية الشاملة، واحترام سيادة الدول، مشددًا على ضرورة أن تتحول هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.