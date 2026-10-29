الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي السوري

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في أطراف قرية جباتا الخشب بريف ‏القنيطرة الشمالي.‏

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوة توغلت في أطراف القرية دون ورود أنباء عن تفتيش ‏للمنازل أو تنفيذ اعتقالات.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، شخصاً في قرية صيدا ‏الجولان بريف ‏القنيطرة الجنوبي، واستهدفت الأطراف الغربية للقرية بعدة قذائف مدفعية، دون وقوع ‏إصابات أو أضرار مادية.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‏توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏