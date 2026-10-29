الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أمطار وسيول الشتاء

تكثف محافظة الوادي الجديد استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، تحسبًا لسقوط الأمطار أو حدوث سيول بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال مراجعة مخرات السيول، وتجهيز معدات التدخل السريع، ورفع درجة الجاهزية بالقطاعات الخدمية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

وتشهد المحافظة، التي تضم خمسة مراكز إدارية هي الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، استقرارًا في الأحوال الجوية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع استمرار الاستعدادات لمواجهة العواصف الترابية والتغيرات الجوية التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن، مع تكليف المسؤولين بمراجعة مخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات والآليات المستخدمة في مواجهة الأمطار والتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية، إلى جانب العمل على إنشاء جسور حماية وإعاقة في ثلاثة مواقع تُعد الأكثر عرضة لمخاطر السيول، للحد من آثارها المحتملة وحماية المناطق المحيطة.

وأكدت المحافظ أن الاستعدادات الوقائية تعتمد على خطة مسبقة لإدارة الأزمات والكوارث، تستهدف سرعة التحرك والتعامل مع المواقف الطارئة فور وقوعها، من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بمختلف المراكز، بما يضمن توزيع الأدوار وتكامل الجهود خلال حالات الطوارئ.

واضافت في بيان لها، أنه جرى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات ومتابعة المستجدات على مدار الأزمة، والتواصل المستمر مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، بما يسمح بسرعة تقييم الموقف واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتشمل خطة الاستعداد لفصل الشتاء توفير المستلزمات اللازمة من خلال إدارة الإغاثة والطوارئ، وتجهيز إمكانات التدخل لدعم المواطنين المتضررين حال وقوع أي كوارث، بالتوازي مع التنسيق بين القطاعات الخدمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وسرعة الاستجابة للاحتياجات العاجلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحركات الاستباقية التي تنفذها المحافظة للحد من مخاطر التقلبات الجوية، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية قبل دخول فصل الشتاء، مع استمرار متابعة حالة الطقس والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تتطلب تدخلًا عاجلًا.