البنجر أم الجزر؟.. أيهما أفضل لضغط الدم وصحة العين

يدعم البنجر والجزر صحة ضغط الدم والعين، لكن لكل منهما ميزة فريدة.

يُعد البنجر أفضل لضغط الدم لاحتوائه على النترات الطبيعية، بينما يُعد الجزر أفضل للبصر لغناه بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ (المعروف أيضاً باسم "فيتامين العين")

لماذا يعتبر البنجر أفضل لضغط الدم

يحتوي البنجر على مستويات عالية من النترات الطبيعية ، التي تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، وهذا يحسن تدفق الدم ويقلل الضغط على جدران الشرايين.

يؤثر البنجر على ضغط الدم بالطريقة التالية:

تقوم البكتيريا الموجودة في فمك بتحويل النترات من البنجر إلى مواد تسمى النتريت .

ثم يقوم جسمك بتحويل النتريت إلى أكسيد النيتريك ، وهو غاز يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.

تسمح الأوعية الدموية الأوسع بتدفق الدم بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

أشارت مراجعة أجريت عام 2024 وشملت 349 بالغًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمعدل 5 ملم زئبق.

كما يُوفّر البنجر أيضاً البوتاسيوم ، وهو معدن يُساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، ويُقلّل ذلك من حجم الدم داخل الأوعية الدموية، مما يُساعد على ضبط ضغط الدم.

هل يمكن للجزر أن يساعد في خفض ضغط الدم؟

يمكن للجزر أن يدعم ضغط الدم الصحي ، على الرغم من أن تأثيراته أقل مباشرة من تأثيرات البنجر.

يحتوي الجزر، مثل البنجر، على البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.

قد تدعم عناصر غذائية أخرى ضغط الدم بشكل غير مباشر عن طريق حماية الأوعية الدموية من التلف أو تحسين وظائفها.

وتشمل هذه:

الألياف الغذائية : تقوم البكتيريا النافعة في الأمعاء بتفكيك أنواع معينة من الألياف، منتجةً مواد تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة الأوعية الدموية واسترخائها، قد يساعد ذلك في خفض ضغط الدم.

بيتا كاروتين : هذا المضاد للأكسدة، الذي يُعطي الجزر لونه البرتقالي، قد يحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن جزيئات ضارة تُسمى الجذور الحرة، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي ، قد تحافظ مضادات الأكسدة على مرونة الأوعية الدموية وقدرتها على التمدد والاسترخاء بسهولة أكبر

اختيار البنجر أو الجزر

يُقدّم البنجر والجزر فوائد صحية مختلفة، ولكن ليس عليك تفضيل أحدهما على الآخر، تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات الملونة يُساعد جسمك على الحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي يحتاجها للحفاظ على صحته.

استمتع بتناول البنجر والجزر نيئين، أو مشويين، أو مطهوين على البخار، أو مضافين إلى الحساء والسلطات، كما أن اختيار الخضراوات الكاملة بدلاً من عصيرها يوفر الألياف، التي تدعم عملية الهضم والصحة العامة.

على الرغم من أن البنجر والجزر قد يدعمان ضغط الدم الصحي والنظر السليم، إلا أنهما ليسا علاجًا لأي حالة طبية ، فلا يمكن لأي منهما علاج ارتفاع ضغط الدم، أو تصحيح مشاكل النظر، أو استبدال الأدوية الموصوفة، بل إنهما يدعمان التغذية على المدى الطويل ويساعدان في الحفاظ على صحة أجهزة الجسم

المصدر verywellhealth