تموين الأقصر تراقب أوزان أسطوانات البوتاجاز وانتظام العمل بمحطة تعبئة الطود

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية على محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الطود، لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة والتأكد من انتظام منظومة العمل داخل المحطة، وعدم وجود تكدسات تعوق حركة سيارات نقل الأسطوانات.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتكليفات قيادات وزارة التموين، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وقاد الحملة محمود حسن دياب مدير إدارة تموين الطود، حيث شملت أعمال التفتيش مراجعة أوزان أسطوانات البوتاجاز والتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية، إلى جانب إجراء عمليات الوزن باستخدام الأوزان المخصصة لذلك، ومتابعة انتظام مراحل التعبئة وسير العمل داخل المحطة.

كما تابعت الحملة حركة سيارات النقل داخل ساحة الانتظار وعلى منصة التعبئة، للتأكد من انسيابية العمل وعدم وجود تكدسات أو ازدحام من شأنه التأثير على انتظام عمليات التعبئة والتوزيع.