مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم ربع نقل وملاكي بإسنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارتين بقرية الشغب، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.