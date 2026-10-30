يعمل فى مطعم بالجيزة.. الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب طفل عقب خروجه من منزله للعمل.

بالفحص وبسؤال والد المتغيب (مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) قرر بخروج نجله للعمل بمحافظة الجيزة منذ شهر ، وأنه لم يحرر محضر بغيابه لكون نجله معتاد السفر للعمل والغياب عن المنزل، وأنه فى وقت لاحق تواصل معه هاتفياً وأخبره بكونه يعمل بأحد المطاعم بالجيزة، وقيام نجل عم المتغيب (مقيم بمحافظة القاهرة) بنشر المنشور دون علمه.. أمكن تحديد المتغيب ، وبسؤاله أيد ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





