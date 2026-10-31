مصر تروج لفرصها الاستثمارية أمام الشركات الإيطالية في منتدى الأعمال المصري الإيطالي بميلانو

نظمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، منتدى الأعمال المصري الإيطالي الأول في شمال إيطاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بين الشركات المصرية والإيطالية.

وأكد القنصل وليد عثمان، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، خلال كلمته في ندوة اقتصادية بعنوان «مصر وجهة استراتيجية للمشروعات التجارية الإيطالية»، والتي استهدفت الترويج للاستثمار في مصر، أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية والإيطالية لتوسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين.

ونُظمت الندوة بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية الإيطالية وجمعية «أسولمباردا» التجارية الإيطالية.

وأعلن القنصل العام قرب توقيع عقد مع شركة «Chiarenza Impianti» الإيطالية العاملة في مجال الحديد والصلب، لافتتاح فرع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، لتكون أول شركة إيطالية تستثمر في المنطقة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات الإيطالية ونظيراتها المصرية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإيطالية، وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.

من جانبها، استعرضت مي الجندي، المدير العام بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين المصريين والأجانب، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وجذب الاستثمارات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الحكومية.

كما استعرض ممثلو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الإيطالية في مصر، في ضوء المقومات التي يتمتع بها السوق المصري، والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن الغرف التجارية الإيطالية والقطاع الخاص المصري، ومن بينهم شركة «Marie Louis»، التابعة لمجموعة بشارة للمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص الإيطالي، لا سيما في مجالات البناء والتشييد، وتدريب العمالة، والتصميمات والأزياء.

كما شارك ممثلون عن معهد مارانجوني العالمي للتصميم (فرع ميلانو)، في إطار السعي لافتتاح فرع للمعهد في مصر، ليكون الأول له في القارة الأفريقية، مع العمل على تدريب المصممين المصريين المتميزين في مجالات الديكور والأزياء، برعاية القنصلية المصرية في ميلانو.

وتناول المنتدى كذلك سبل تشجيع العلامات التجارية الإيطالية العالمية الفاخرة (Luxury Brands) على استخدام المنسوجات المصرية، إلى جانب بحث فرص افتتاح فروع ومصانع لها في مصر، وتدريب العمالة المصرية داخل المناطق الحرة المتنوعة.

ويأتي تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والإيطالية باعتباره خطوة مهمة لربط احتياجات الأسواق بالقدرات الإنتاجية المتاحة لدى الجانبين، وتوسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية للسوقين.

كما استهدف المنتدى تعزيز التعاون مع إقليمي لومبارديا وتوسكانا الإيطاليين، في مجالات البناء والتشييد، والغزل والنسيج، والتصميمات والأزياء، وتصنيع الجلود، وتدريب العمالة.

واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين بشأن الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات وفرص عملية أمام الشركات المصرية والإيطالية، ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.