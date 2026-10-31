محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش

وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المنتجات الغذائية والكيميائية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وتداول المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

وفي السياق ذاته، شنت مديرية التموين بالغربية، حملات رقابية مكبرة بمراكز السنطة وبسيون وقطور؛ أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأعلاف والمواد مجهولة البيانات، والمبيدات الزراعية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب مواد كيميائية ومنظفات مخالفة.

ففي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن ضبط 8.1 طن من الأعلاف والمواد المختلفة، وجميعها دون بيانات أو مستندات توضح مصدرها، كما تم ضبط 86 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و35 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالتنسيق مع لجنة مديرية الزراعة.

وفي مركز بسيون، تمكنت الحملات من ضبط طنين من مادة السيبتاج داخل مصنع دهانات دون بيانات توضح الإنتاج أو الصلاحية، و570 كجم من الصابون السائل والكلور داخل براميل دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما أسفرت الحملات بمركز قطور عن ضبط 300 لتر كلور مجهول المصدر، و185 عبوة فلاش دون فواتير تثبت مصدرها، إلى جانب تحرير 4 مخالفات لتجار تموينيين لعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ الغربية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمبيدات المحظورة والمواد الكيميائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين والثروة الزراعية.