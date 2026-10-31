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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تضامن أسوان": توزيع 1875 حقيبة ومستلزمات مدرسية على الطلاب الأيتام والأولى بالرعاية

تضامن أسوان
تضامن أسوان
أ ش أ

قال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم توزيع 1875حقيبة ومستلزمات مدرسية على الطلاب الأيتام غير القادرين بمختلف قرى ومراكز محافظة أسوان، تحت إشراف وتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي- فى بيان اليوم /السبت/ - أن الهدف الرئيسي من توزيع الشنط والأدوات المدرسية هو تقديم الدعم اللازم للطلاب لضمان استكمال مسيرتهم التعليمية، فضلاً عن توفير حياة كريمة لهم ولذويهم من أولياء الأمور عبر مساندتهم في مواجهة الالتزامات المادية للأعوام الدراسية.

وفي السياق ذاته، أشار ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية حرصت على اختيار الطلاب المستفيدين بكل دقة بناءً على أبحاث ميدانية واجتماعية شاملة، أجريت بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، للتحقق من استحقاق الحالات ورصد الأسر الأكثر احتياجاً في النجوع والقرى النائية.

وأضاف شعبان أن هذه المبادرة تتكامل مع سلسلة المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تنفذها الجمعية في قطاع التعليم، والتي تشمل دعم المدارس وتكريم الطلاب المتفوقين، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة للأيتام والأسر الأولى بالرعاية، تحفيزاً لهم على التميز وبناء مستقبل أفضل.

محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الطلاب الأيتام

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