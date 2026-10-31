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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لاتفيا تتولى غدا رئاسة مجلس الأمن للمرة الأولى.. وأوكرانيا والتكنولوجيا في صدارة الأولويات

لاتفيا
لاتفيا
أ ش أ

تتولى لاتفيا، غدا الأحد، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، في وقت تشير فيه الخطوط العامة المعلنة قبل صدور البرنامج التفصيلي للرئاسة إلى تركيزها على أوكرانيا والتحديات الأمنية الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة.

وقالت سفيرة لاتفيا لدى الأمم المتحدة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس إن بلادها ستسعى خلال الرئاسة إلى الاستفادة من موقعها لتعزيز أولوياتها في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن نحو 90% من جدول أعمال المجلس يتكون من اجتماعات دورية وإلزامية، بينما تتيح الرئاسة للدولة تنظيم فعالية أو اثنتين رفيعتي المستوى حول قضايا ذات أولوية بالنسبة لها، طبقا لبيان نشرته وزارة خارجية لاتفيا على موقعها الرسمى.

وبحسب البيان، تضع لاتفيا حماية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم ما تصفه بسلام عادل ودائم في أوكرانيا، في مقدمة أولوياتها، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة والتعامل مع التحديات الأمنية الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي.

ومن المتوقع أن يشهد نوفمبر أول اجتماع لـفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالتكنولوجيا والسلام والأمن، الذي أنشئ في 23 أكتوبر بمبادرة من لاتفيا واليونان، بهدف دراسة تأثير التقنيات الجديدة على السلم والأمن الدوليين. وتتشارك الدولتان رئاسة الفريق خلال عام 2026.

وعلى صعيد الملفات ذات الصلة بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن خلال الرئاسة اللاتفية على تمديد نظام العقوبات المتعلق باليمن، وهو أحد الملفات المنتظر أن يحظى بمتابعة خلال نوفمبر.

كما تتزامن رئاسة لاتفيا مع استمرار عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وهي عملية يؤدي فيها أعضاء مجلس الأمن، ومن بينهم لاتفيا، دورا حاسما قبل رفع توصية إلى الجمعية العامة. وكانت ريجا قد دعت إلى عملية اختيار أكثر انفتاحا وشفافية، تشمل حوارات تفاعلية لجميع المرشحين في الجمعية العامة ومناقشات غير رسمية مع أعضاء مجلس الأمن قبل إجراء الاقتراعات الاستطلاعية.

وتأتي هذه المرحلة في وقت يشهد فيه السباق على خلافة أنطونيو جوتيريش تنافسا بين عدة مرشحين، ومن بينهم المرشحة الإماراتية لانا زكي نسيبة التى انضمنت الى السباق فى وقت سابق من الشهر الجارى، ما يضيف أهمية خاصة لأي جولات اقتراع جديدة قد تُجرى خلال الرئاسة اللاتفية.

كما ستترأس لاتفيا في 3 نوفمبر عملية انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية داخل مجلس الأمن بالتوازي مع الجمعية العامة، في أحد أبرز الاستحقاقات المؤسسية المقررة مع بداية الشهر.

وتأتي الرئاسة اللاتفية بعد رئاسات متتالية للدنمارك وفرنسا واليونان، لتختتم بذلك سلسلة من أربع رئاسات أوروبية متعاقبة لمجلس الأمن. وتستمر عضوية لاتفيا غير الدائمة في المجلس حتى نهاية عام 2027.

لاتفيا رئاسة مجلس الأمن الدولي الخطوط العامة

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