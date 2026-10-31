ضبط طالب لسرقته بطارية دراجة نارية وتوثيق الواقعة بالفيديو ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الصبية بسرقة بطارية دراجة نارية حال توقفها بأحد شوارع بورسعيد.

سرقة بطارية دراجة نارية

بالفحص أمكن تحديد مالك الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وبسؤاله أقر باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 24 الجارى على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.