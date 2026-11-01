اليوم.. انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

تجرى اليوم الأحد انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية أغلقت، الإثنين الماضى (19 أكتوبر 2026)، باب تلقي طلبات الطعون والتنازلات عن الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية وثلاثة مقاعد لعضوية المجلس، بدلًا من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

وأصاف عبدالرحيم إنه تم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بمقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابة الفرعية بالإسكندرية، مضيفًا أن اللجنة لم تتلقَّ أي طعون أو طلبات تنازل عن الترشح.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات تجرى اليوم بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخاب في الاجتماع نفسه بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُجرى الاقتراع بين المرشحين المتساوين.

أما انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية، فيكون بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، أُجري الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُؤجَّل الانتخابات لمدة أسبوعين، لتُجرى يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

وأضاف جمال عبدالرحيم أن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية تضم الزميلين:

حسني حافظ إبراهيم محمد، وشهرته (حسني حافظ) – الوفد.

شوكت سعد فرج عبدالموجود، وشهرته (شوكت سعد) – الجمهوري الحر.

فيما تضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة الفرعية الزملاء:

أحمد بسيوني بسيوني نوح، وشهرته (أحمد بسيوني) – وكالة أنباء الشرق الأوسط.

شيرين حنفي محمود محمد العقاد، وشهرتها (شيرين العقاد) – الكرامة.

مرشدي عطية مرشدي حامد عبدالنبي، وشهرته (مرشدي عبدالنبي) – الجمهورية.

نيفين كميل نجيب عطا الله، وشهرتها (نيفين كميل) – وطني.

هدى مصطفى أحمد محمد الساعاتي، وشهرتها (هدى الساعاتي) – الشروق.

وليد فتحي عبدالعال سرحان، وشهرته (وليد سرحان) – الوفد.