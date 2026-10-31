تصعيد ميداني متواصل في تعز ولحج.. مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إياد الموسمي، إن جبهات القتال في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن تشهد تصعيداً ميدانياً متواصلاً، مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف لمواقع وتحركات الجماعة

وأضاف الموسمي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن التطورات الأبرز تتركز في مديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، حيث تمكنت القوات الحكومية، بمساندة المقاومة، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي في منطقتي البعيمة والهنشية، في محاولة للتقدم باتجاه محيط سوق الربوع، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات في محيط عبل الزريقة ونقطة العند، دون تسجيل أي تغييرات ميدانية معلنة حتى الآن

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الاشتباكات تتجدد من وقت إلى آخر في جبهات محافظة تعز، لا سيما في جبهتي الأقروض والمسراخ، وسط استمرار القصف المدفعي الحوثي الذي يستهدف القرى، وفقاً لمصادر ميدانية، فضلاً عن مواجهات في منطقة صبر الموادم، لافتاً إلى أن هذه التطورات تتزامن مع إعلان القوات الحكومية السيطرة على تلال استراتيجية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد والتقدم عبر خطوط التماس مع مليشيات الحوثي

وأشار الموسمي إلى أن القوات الحكومية أعلنت تنفيذ عمليات استهداف لتجمعات وقيادات وتحركات وتعزيزات ومواقع عسكرية للحوثيين باستخدام الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية، ما أسفر، بحسب بيانها، عن تحييد أكثر من 427 عنصراً وتدمير أكثر من 140 آلية ومعدة عسكرية، موضحاً أن جبهة المقاطرة تكتسب أهمية استراتيجية لارتباط ممراتها الحيوية بالطرق البديلة التي تربط تعز بمحافظتي لحج وعدن