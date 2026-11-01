المعامل المركزية ببنها تبدأ العمل بالفترة المسائية أول نوفمبر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بدء تشغيل الفترة المسائية بالمعامل المركزية ببنها، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وذلك يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، في إطار خطة المديرية لتطوير الخدمات المعملية وتيسير حصول المواطنين عليها.



ويأتي تشغيل الفترة المسائية تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبإشراف الدكتورة نيرمين حامد، مدير المعامل المركزية ببنها، بهدف إتاحة مواعيد أكثر مرونة أمام المواطنين، وتخفيف الضغط على فترات العمل الصباحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المعملية، وتوفير فرص أكبر أمام المواطنين لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، مع الالتزام بمعايير الجودة والدقة في تقديم الخدمة وسرعة إنجاز النتائج.

وتستقبل المعامل المركزية ببنها المواطنين خلال الفترة المسائية بمقرها أمام مستشفى بنها التعليمي، بجوار المركز الطبي ببنها.