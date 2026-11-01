غدًا.. انطلاق مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال غدا الإثنين لاول مرة بالمنصورة

حيث تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، غدًا الاثنين ، في تمام الساعه 6 مساءا بقصر ثقافة المنصورة، في حدث فني وثقافي جديد يجمع بين الإبداع والخيال واكتشاف المواهب.

ويقدم مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مجموعة متنوعة من العروض السينمائية والورش الفنية والمسابقات، بمشاركة صناع السينما والمبدعين، في أجواء تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالفنون والثقافة