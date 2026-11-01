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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مش كل الستات بتواجه الخيانة بنفس الطريقة».. أمل محسن تكشف العوامل التي تحدد رد فعل الزوجة بعد اكتشاف خيانة زوجها

الخيانة
الخيانة
محمد البدوي

أكدت الدكتورة أمل محسن، استشاري الطب النفسي، أن رد فعل المرأة عند اكتشاف خيانة زوجها يختلف من حالة إلى أخرى، وفقًا لعدة عوامل تتعلق بعمرها وثقافتها ومستواها الاجتماعي وظروفها المحيطة وطبيعة نشأتها الأسرية.

بيئة أسرية غير مستقرة

وأوضحت أمل محسن، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «أنا وهو وهي»، تقديم سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب، أن المرأة التي نشأت داخل أسرة مستقرة قد يكون لها رد فعل مختلف تمامًا عن امرأة أخرى عاشت في بيئة أسرية غير مستقرة، عند تعرض كلتيهما لتجربة الخيانة الزوجية.

وأشارت إلى أن الخيانة تمثل صدمة نفسية غير متوقعة، قد تضع الشخص في حالة من العزلة والعجز والشعور بفقدان القدرة على التصرف، لافتة إلى أن التعامل مع هذه الأزمة يختلف بحسب الخلفية النفسية والاجتماعية لكل امرأة.

ربط الخيانة بمدى ثقة الزوجة

وشددت استشاري الطب النفسي على أن خيانة الزوج لزوجته لا تعني بالضرورة أن المرأة تعاني ضعف الثقة بالنفس، معتبرة أن ربط الخيانة بمدى ثقة الزوجة في ذاتها من المفاهيم الخاطئة التي تتكرر في المجتمع.

وأضافت أن فهم طبيعة الظروف التي مرت بها المرأة ونشأتها يساعد على تفسير اختلاف استجابتها النفسية عند مواجهة الأزمات الزوجية.

الطب النفسي الخيانة الخيانة الزوجية

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