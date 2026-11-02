هل يمكن علاج البواسير نهائياً؟.. طبيب يكشف مفاجأة

البواسير، المعروفة طبياً باسم الزوائد الشرجية، شائعة ولكنها غالباً ما تُهمل بسبب شعور البعض بالحرج من مناقشة أعراضها، مثل النزيف الشرجي والحكة والألم. لكن الخبر السار هو أن البواسير عادةً ما يمكن السيطرة عليها، ويمكن للكثيرين تحقيق راحة طويلة الأمد من خلال العلاج المناسب وتغييرات نمط الحياة.

بحسب الدكتور أرولفانان ناندان، رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى كيمز، يعتمد العلاج على شدة البواسير والأعراض والأسباب الكامنة. وأضاف: "إن فهم متى تكفي تغييرات نمط الحياة ومتى يلزم العلاج الطبي يمكن أن يجنب المريض معاناة لا داعي لها".

ما هي البواسير ؟



تحدث البواسير عندما تتورم الأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بها في الجزء السفلي من المستقيم أو حول فتحة الشرج. ويمكن أن تكون بواسير داخلية، تتطور داخل المستقيم، أو بواسير خارجية، تتشكل تحت الجلد حول فتحة الشرج.

لا تظهر أعراض البواسير على جميع المصابين بها. وعند ظهورها، قد تشمل نزيفًا شرجيًا، وحكة، وتهيجًا، وتورمًا، وألمًا، أو انزعاجًا أثناء التبرز. هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالبواسير، منها الإمساك والإجهاد المتكرر أثناء التبرز. كما أن الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، واتباع نظام غذائي قليل الألياف، والحمل، ورفع الأثقال بشكل متكرر، والإسهال المزمن، كلها عوامل قد تساهم في ذلك.

هل يمكن أن تختفي البواسير من تلقاء نفسها؟



قد تتحسن البواسير الخفيفة عند معالجة العوامل المسببة لها. فزيادة تناول الألياف الغذائية من خلال الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على تليين البراز وتقليل الإجهاد أثناء التبرز. كما أن شرب كميات كافية من السوائل، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب الضغط غير الضروري أثناء التبرز، قد يساعد أيضاً في تخفيف الأعراض وتقليل خطر تكرارها.

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن استشارة أخصائي رعاية صحية حول الطرق المناسبة لتحسين حركة الأمعاء. وأضاف الدكتور ناندان: "غالباً ما يمكن السيطرة على البواسير، خاصةً عند تشخيصها مبكراً. ولكن لا ينبغي افتراض أن النزيف المتكرر أو الألم المستمر أو الأعراض المتفاقمة هي بواسير. فالفحص الدقيق يساعد في تحديد السبب ويسمح باختيار العلاج المناسب وفقاً لشدة الحالة".

متى تحتاج البواسير إلى علاج طبي؟



لا تتطلب جميع حالات البواسير جراحة. فبحسب الأعراض وشدة الحالة، قد يوصي الأطباء بالأدوية، أو تعديلات نمط الحياة، أو إجراءات طفيفة التوغل.

يمكن علاج بعض البواسير الداخلية بإجراءات طبية عندما لا تُجدي تغييرات نمط الحياة والأدوية نفعًا كافيًا. أما البواسير الأكثر تقدمًا أو إزعاجًا فقد تتطلب علاجًا جراحيًا. ويؤكد الدكتور ناندان على ضرورة عدم افتراض أن النزيف المتكرر أو الألم المستمر أو تفاقم الأعراض هي بواسير بشكل تلقائي. فالفحص الدقيق يُساعد في تأكيد التشخيص وتحديد العلاج الأنسب.

هل يمكن علاج البواسير بشكل دائم؟



يعتمد الجواب على المقصود بكلمة "شفاء". يمكن للعلاج أن يزيل البواسير الموجودة أو يسيطر عليها بفعالية، ويوفر راحة طويلة الأمد. مع ذلك، فإن العوامل التي ساهمت في ظهورها قد تزيد من خطر عودتها.

وأضاف: "على سبيل المثال، قد يظل الشخص الذي يعاني من الإمساك المزمن والإجهاد أثناء التبرز عرضة للإصابة بالبواسير مرة أخرى. لذلك، فإن منع عودة البواسير غالباً ما يتطلب معالجة عادات التبرز الأساسية بالإضافة إلى علاج البواسير الموجودة".

لا تتجاهل نزيف المستقيم

من أهم التحذيرات عدم افتراض أن كل نوبة نزيف شرجي ناتجة عن البواسير. يجب تقييم النزيف المستمر أو المتكرر طبياً.

إن وجود علامات تحذيرية إضافية مثل فقدان الوزن غير المبرر، أو تغيرات في عادات التبرز، أو ألم شديد، أو أعراض غير عادية أخرى، يجعل التقييم الطبي ذا أهمية خاصة لأن الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أيضًا نزيفًا في المستقيم.