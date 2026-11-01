مدرب الاتحاد: جاهزون للفوز على العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

شدد ينز فيسينج المدير الفني لفريق الاتحاد على صعوبة مباراة العين الإماراتي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد ينز في تصريحات صحفية أنهم درسوا فريق العين بشكل مميز والوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه لتحقيق الانتصار في لقاء الغد.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق تطور مستواهم في الفترة الماضية واستوعبوا طريقة اللعب بشكل جيد، موضحًا أنهم واجهوا سوء توفيق في مباراة أبها الأخيرة في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل.

وواصل :”سيطرنا على مباراة أبها الأخيرة وأضاعنا عدد من الفرص، في الوقت الذي لعب فريق أبها بأسلوب دفاعي قوي، وخسرنا نقطتين مهمين في سباق الدوري”.