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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد أبو الغيط يكشف سر تمسكه بالرياضة والقراءة رغم التقدم في السن

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن حرصه على ممارسة الرياضة والاهتمام بالقراءة والمعرفة، مؤكدًا أن النشاط البدني يساعد الإنسان على الحفاظ على صحته، وأن التقدم في العمر يفرض عليه مراعاة قدراته البدنية وتقليل المجهود.

منظم لضربات القلب

وقال أبو الغيط، خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه كان يحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعة ونصف يوميًا، لكنه أصبح يمارسها مرة واحدة في اليوم، بعدما تقدم في السن وأجرى عملية تركيب منظم لضربات القلب، الأمر الذي جعله يحتاج إلى تقليل المجهود ومراعاة حالته البدنية.

وأوضح أنه يحرص على تقليل بعض الأطعمة، مع استمرار اهتمامه بالقراءة والاطلاع واكتساب المعرفة، مؤكدًا أن التعلم بالنسبة له لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة.

التطورات التكنولوجية المتسارعة

وأشار أبو الغيط إلى أن اهتمامه بالقراءة يمتد إلى التاريخ والاستراتيجيات والعلاقات الدولية، لافتًا إلى أن المعرفة تساعد الإنسان على فهم التحولات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وصعود الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي أبو الغيط أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية

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