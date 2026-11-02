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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. 3 وصفات مختلفة لـ القرع في البيت

القرع
القرع
هاجر هانئ

يعتبر القرع من الأكلات المعروفة مع بداية فصل الخريف ويحرص الكثير على شرائه من الأسواق، ويتميز بأحتوائه على فيتامينات و عناصر غذائية ضرورية لجسم الأنسان.

نقدم لكم فيما يلي بعض الوصفات الشهية بـ القرع..

مقادير صينية بطاطا بالقرع جراتان


● بطاطا

● قرع

● ملح وفلفل

● مرقة

● ملح وفلفل

● بهارات

● بصل

● ثوم

● عود قرفة

● ورق لورا

● قرنفل

● كرات

● كرفس

● زعتر

● زبدة

● كريمة

● لبن

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير صينية بطاطا بالقرع جراتان


تقطع البطاطا والقرع مكعبات وتتبل بالملح والفلفل وزيت الزيتون والزعتر
ثم تدخل الصواني الفرن حتى تمام النضج
في الطاسة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر
ثم تضاف القرفة والبهارات والقرنفل ويقلب الجميع جيدا ثم تضاف البطاطا والقرع
وتترك على النار قليلا لتمتزج المكونات
في وعاء على النار يشوح الدقيق في الزبدة لعمل البشاميل ثم يضاف الماء البارد ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام قليلا
ثم تضاف الكريمة ويتبل بالملح والفلفل والمرقة في بايركس يوضع خليط البطاطا والقرع
ثم تضاف طبقة من البشاميل على الوجه
ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم

مقادير صينية بطاطس بالقرع


● بطاطس

● قرع

● بصل

● ثوم

● كمون

● بهارات

● فلفل أخضر

● فلفل حار

● شبت

● لبن

● دقيق

● زبدة

طريقة تحضير صينية بطاطس بالقرع


يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الأخضر والشبت
تسلق البطاطس والقرع في قليل من المرقة والشبت
يرص الخضار في بايركس
في وعاء آخر تذوب الزبدة ويشوح الدقيق
ثم يضاف اللبن ويقلب جيدا حتى يثقل القوام
ويضاف البشاميل الخفيف على البطاطس والقرع
وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مقادير كوسة بالقرع والجزر


● كوسة

● قرع

● جزر

● لحمة مفرومة

للبشاميل:
● سمنة
● دقيق
● لبن
● كريمة
● جبنة موتزاريلا
● ثوم
● بصل
● ملح وفلفل
● بهارات
● جوزة الطيب
● نعناع جاف
● مرقة
● كرات
● كرفس
● زعتر
● روزماري


طريقة تحضير كوسة بالقرع والجزر


يقطع كل الخضار ويشوى في الفرن
في طاسة على النار تعص اللحمة مع البصل والثوم والكرات والكرفس والأعشاب والزعتر والنعناع
ثم يضاف كل البهارات
في وعاء آخر تذوب الزبدة ثم يضوح بها الدقيق لعمل البشاميل
ثم يضاف اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر
ثم تضاف الكريمة اللباني ويقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب
في بايركس يوضع قليل من البشاميل
ثم يضاف خليط الخضار مع العصاج ثم طبقة من البشاميل والجبنة على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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