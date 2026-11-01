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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أرسنال: فخور بالفوز على ليفربول.. ولم أرَ لقطة إيزاك في منطقة الجزاء

أرسنال
أرسنال
علا محمد

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بلاعبي فريقه خلال الفوز على ليفربول، ضمن مجريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في حديثه لشبكة سكاي سبورتس: "أنا فخور للغاية. لقد مرّت 14 عامًا (تحقيق الفوز على أرض ليفربول)، وهي مدة طويلة. أنا متأكد من أننا جعلنا كل من ينتمي إلى النادي فخورًا للغاية اليوم. ليس فقط بالفوز، بل بالطريقة التي حققناه بها، وبالروح القتالية التي أظهرناها. خاصةً بالنظر إلى ما حدث قبل أربعة أيام عندما خسرنا وخرجنا من الكأس أمام فريق (فليتوود تاون) كان من المفترض أن نهزمه. هذا هو الجانب السحري لهذه اللعبة، فقد تقودك إلى أسوأ حالاتك، ولكن بعد أربعة أيام تتاح لك الفرصة لتحقيق إنجاز تاريخي، وقد فعلناها".

وتابع: "تتغير مجريات المباراة بسرعة كبيرة. أسلوب هجومهم (ليفربول) مميز، فهم قادرون على شنّ هجمات عمودية حتى من تشتيت خاطئ أو رمية تماس خاطئة، هذه هي جودتهم. وعليك أن تكون مستعدًا، وأن تردّ فورًا بالدفاع لمسافة 60 مترًا مع اندفاع أربعة أو خمسة لاعبين نحو منطقة جزائك. لقد ناقشنا هذا الأمر، وبذلنا قصارى جهدنا في تلك الهجمات، أحيانًا بجودة عالية، وأحيانًا بجودة أقل، ونجحنا في خلق الفوضى بأنفسنا".

ووجه الشكر وأشاد باللاعبين حتى ما إهدارهم لفرض أمام ليفربول، مشيرا: "عمومًا، الفوز على فريق يقدم هذا الأداء، وفي ظل الحالة النفسية التي سادت بعد مباراة فليتوود، هو ما يجب أن يفعله الفريق الفائز".

وعن أجواء ملعب أنفيلد: "لا بد من خوض هذه التجربة، وإلا فلن نفوز. مررنا بتجارب مماثلة في الماضي ولم نتمكن من الحفاظ عليها. أهدرنا ركلة جزاء أو أخطأنا في قراءة اللعب داخل منطقة الجزاء، أو أحيانًا يحالفهم الحظ ويسجلون هدفًا، لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة. اليوم، مررنا بكل ذلك، وكان لدينا بعض الحظ أيضًا، بالإضافة إلى الجودة في اللحظات الحاسمة التي ألحقت بهم الضرر".

وحول عدم احتساب ركلة جزاء لليفربول بسبب شد قميص ألكسندر إيزاك: "لا، لم أرَ ذلك".

وعن أهمية هذا الفوز كمدرب: "أنا فخور للغاية؛ هذا ما نسعى لتحقيقه. هذا هو التحدي والمهمة التي نريد إنجازها. أحب الفوز عندما يكون شيئًا لم نحققه منذ سنوات. كان الأمر نفسه مع تشيلسي ومانشستر يونايتد خارج أرضنا. أن نتمكن من التغلب على كل هؤلاء، هذا هو الهدف والدافع، وهذا هو سبب ما نقوم به".

واعتلى أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أرسنال ليفربول

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