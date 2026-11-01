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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: بناء الدولة يحتاج إلى العمل والإنتاج.. ويوجه انتقادات لمن سخروا من لقائه ببوتين

نشأت الديهي
نشأت الديهي
رنا عبد الرحمن

وجه الإعلامي نشأت الديهي انتقادات إلى عدد من الأشخاص الذين سخروا من سؤاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه به في الكرملين قبل أيام، معتبرًا أن الهجوم الذي تعرض له ساهم في الترويج للقناة العاشرة، التي يعمل بها.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأحد، إن هناك أشخاصًا لا يزالون يواصلون انتقاد اللقاء، مشيرًا إلى أن ردود الفعل التي صاحبت ظهوره مع الرئيس الروسي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الإعلامي أن الانتقادات التي يتعرض لها تأتي في إطار ما وصفه بالسخرية من كل ما يتعلق بالدولة المصرية، موجهًا حديثه إلى منتقديه، ومعتبرًا أن بعضهم يتبنى خطابًا قائمًا على الهجوم المستمر دون النظر إلى الجوانب الإيجابية.

نشأت الديهي: التنمية لا تتحقق بالشعارات وإنما بالعمل الجاد

وفي سياق آخر، شدد نشأت الديهي على ضرورة تكثيف جهود العمل والإنتاج خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن بناء الدولة وتحقيق أهداف التنمية يتطلبان جهدًا مضاعفًا وإرادة حقيقية، بعيدًا عن الاكتفاء بالأمنيات والشعارات.

وأوضح أن مصر بحاجة إلى العمل بأضعاف الجهود المبذولة حاليًا، مشيرًا إلى أن تحقيق الطموحات الوطنية يرتبط بالسعي الجاد وتحمل المسؤولية، وليس بمجرد الحديث عن التغيير أو انتظار تحقيق النتائج دون بذل الجهد المطلوب.

وأشار الديهي إلى أن الانتقاد المستمر لا يمثل وسيلة كافية لإحداث التغيير، مؤكدًا أن الأوطان تحتاج إلى أفكار عملية ورؤى واضحة تسهم في معالجة المشكلات، بدلًا من التركيز على السلبيات وتوجيه الاتهامات دون تقديم حلول.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة ترتيب الأولويات، والعمل على دعم جهود التنمية، لافتًا إلى أهمية مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية، بما يضمن استمرار مسيرة البناء وتحقيق تطلعات المواطنين.

رسالة نشأت الديهي للرئيس السيسي

واختتم الإعلامي نشأت الديهي حديثه بتوجيه رسالة دعم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «ربنا يعينك ويقويك ويقوينا كلنا»، مؤكدًا أن استكمال جهود بناء الدولة يتطلب تضافر الجهود والعمل بإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.

نشأت الديهي قناة ten السيسي

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