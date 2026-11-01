سفير سنغافورة: الولايات المتحدة أكبر مستثمر والصين أكبر شريك تجاري.. نحافظ على الحياد في المنافسة بينهما

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن بلاده تسعى، مثل مصر، إلى إقامة علاقات صداقة مع جميع الدول، وتحافظ على علاقات ممتازة مع كل من الولايات المتحدة والصين، رغم المنافسة القائمة بين القوتين على الساحة الدولية.

مصالح سنغافورة تحدد مواقفنا من الصراعات الدولية

وأوضح جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستثمر في سنغافورة، بينما تمثل الصين أكبر شريك تجاري لبلاده، وهو ما يمنح الدولتين أهمية كبيرة بالنسبة إلى المصالح السنغافورية.

وأضاف أن بلاده تحاول الحفاظ على موقف محايد بين واشنطن وبكين، وتوضح للطرفين أنها ستواصل علاقاتها معهما، مشيراً إلى أن سنغافورة تتعرض أحياناً لضغوط من الجانبين لاتخاذ موقف يدعم أحدهما على حساب الآخر.

وأكد أن بلاده تتعامل مع هذه الضغوط من خلال تقييم ما يخدم مصالحها الوطنية، ثم تحديد موقفها بناءً على تلك المصالح، وليس وفقاً لمطالب القوى الكبرى.

وضرب مثالاً بموقف سنغافورة من الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بلاده أيدت الموقف الأمريكي والغربي المناهض لروسيا، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بمصالح الدول الصغيرة، وضرورة ضمان عدم غزو الدول الكبرى للدول الأصغر منها.

وأشار إلى أن رفض مثل هذه الأعمال العسكرية ضد الدول الصغيرة يصب في مصلحة سنغافورة، ويعكس أهمية حماية استقلال الدول وسيادتها في النظام الدولي.