قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توازن الأسواق.. هشام الدجوي: افتتاح 200 فرع جديد لـ كاري أون خلال 10 أيام
منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بفوزه على الصين 4-0
التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%
"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير سنغافورة: الولايات المتحدة أكبر مستثمر والصين أكبر شريك تجاري.. نحافظ على الحياد في المنافسة بينهما

سفير سنغافورة لدى مصر
سفير سنغافورة لدى مصر
محمد كمال

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن بلاده تسعى، مثل مصر، إلى إقامة علاقات صداقة مع جميع الدول، وتحافظ على علاقات ممتازة مع كل من الولايات المتحدة والصين، رغم المنافسة القائمة بين القوتين على الساحة الدولية.

مصالح سنغافورة تحدد مواقفنا من الصراعات الدولية

وأوضح جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستثمر في سنغافورة، بينما تمثل الصين أكبر شريك تجاري لبلاده، وهو ما يمنح الدولتين أهمية كبيرة بالنسبة إلى المصالح السنغافورية.

وأضاف أن بلاده تحاول الحفاظ على موقف محايد بين واشنطن وبكين، وتوضح للطرفين أنها ستواصل علاقاتها معهما، مشيراً إلى أن سنغافورة تتعرض أحياناً لضغوط من الجانبين لاتخاذ موقف يدعم أحدهما على حساب الآخر.

وأكد أن بلاده تتعامل مع هذه الضغوط من خلال تقييم ما يخدم مصالحها الوطنية، ثم تحديد موقفها بناءً على تلك المصالح، وليس وفقاً لمطالب القوى الكبرى.

وضرب مثالاً بموقف سنغافورة من الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بلاده أيدت الموقف الأمريكي والغربي المناهض لروسيا، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بمصالح الدول الصغيرة، وضرورة ضمان عدم غزو الدول الكبرى للدول الأصغر منها.

وأشار إلى أن رفض مثل هذه الأعمال العسكرية ضد الدول الصغيرة يصب في مصلحة سنغافورة، ويعكس أهمية حماية استقلال الدول وسيادتها في النظام الدولي.

سنغافورة أمريكا والصين الحياد الدولي السياسة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد