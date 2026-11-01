سفير سنغافورة: معظم مساعداتنا الإنسانية إلى غزة تمر عبر مصر.. وندعم حل الدولتين

أكد السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية يستند إلى دعم القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة.

تنسيق مصري سنغافوري لتكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، إن سنغافورة تتبنى موقفاً مبدئياً يقوم على ضرورة رفض الممارسات الخاطئة التي قد تصدر عن أي من شركائها، مع الحفاظ على علاقاتها الدولية المتنوعة، موضحاً أن بلاده ترى أهمية التحرك الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن موقف سنغافورة يتوافق مع مواقف دول الشرق الأوسط ومصر وشركائها العرب، فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أوضح أن سنغافورة تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية للقطاع في آسيا، مشيراً إلى أن معظم هذه المساعدات تمر عبر مصر.

وأكد وجود تنسيق وثيق بين سنغافورة ومصر لضمان تحقيق المساعدات الإنسانية أثراً ملموساً داخل غزة، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على تكثيف جهودها لتقديم المزيد من الدعم، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء واحتياج القطاع إلى مزيد من المساعدات الإنسانية.

وشدد سفير سنغافورة على أهمية استمرار التعاون مع القاهرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع.