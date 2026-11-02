فرصة ذهبية لمحمود صلاح.. عموتة يدرس منحه قيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون

يدرس المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفرصة للاعب محمود صلاح للمشاركة في مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبحسب تقارير، يتجه عموتة للاعتماد على محمود صلاح في التشكيل الأساسي للأهلي خلال المباراة، في إطار رغبته في إتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين لإثبات قدراتهم والحصول على فرصة المشاركة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون سبورت أحداث المباراة، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، قبل أن يحقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على بترول أسيوط في الجولة الأولى، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون العرب لتعزيز صدارته للمجموعة.