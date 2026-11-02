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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عادة صباحية بسيطة قبل القهوة قد تحميك من بعض آثار الكافيين| ما هي؟

عادة صباحية بسيطة قبل القهوة قد تحميك من بعض آثار الكافيين| ما هي؟
عادة صباحية بسيطة قبل القهوة قد تحميك من بعض آثار الكافيين| ما هي؟
ولاء عادل

يمثل فنجان القهوة أولى العادات الصباحية لدى قطاع كبير من الأشخاص، الذين يعتمدون على الكافيين للتغلب على النعاس واستعادة النشاط بعد الاستيقاظ، إلا أن توقيت تناول القهوة قد يكون له تأثير في استجابة الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية الكافيين أو مشكلات الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، يلفت خبراء الصحة إلى أهمية الاهتمام بترطيب الجسم بعد ساعات النوم، إذ قد يكون تناول كوب من الماء قبل القهوة اختيارًا مناسبًا لبدء اليوم، رغم عدم وجود دليل علمي يؤكد أن تقديم الماء على القهوة يمنع ارتفاع ضغط الدم أو يحمي من جميع الآثار الجانبية للكافيين.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Health»، توجد ثلاثة تأثيرات صحية مرتبطة بتناول القهوة صباحًا تستحق الانتباه.

القهوة ومدى تأثيرها على ترطيب الجسم

يُعد تأثير الكافيين في إدرار البول أحد العوامل التي تثير التساؤلات حول تناول القهوة في بداية اليوم، إذ يمكن أن يحفز زيادة إنتاج البول، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على استهلاك الكافيين أو الذين يتناولون كميات كبيرة منه.

وقد يؤدي فقدان السوائل بصورة أكبر من المعتاد إلى الجفاف، الذي قد يؤثر في الدورة الدموية ويزيد الضغط الواقع على القلب.

لكن تناول القهوة لا يعني بالضرورة تعرض الجسم للجفاف، فالمشروب يحتوي على الماء ويسهم في إجمالي السوائل اليومية، كما أن التأثير المدر للبول يكون أقل لدى الأشخاص الذين اعتادوا شربه بانتظام.

وتأتي أهمية شرب الماء صباحًا من أن الجسم يفقد السوائل بصورة طبيعية خلال النوم، نتيجة التنفس والتعرق، وبالتالي فإن تناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تعويض جزء من هذا الفقد وتحسين مستوى الترطيب.

ماذا يحدث للمعدة عند شرب القهوة دون إفطار؟

قد تتحول القهوة الصباحية إلى مصدر للإزعاج الهضمي لدى بعض الأشخاص، خصوصًا الذين يعانون ارتجاع المريء أو زيادة حساسية المعدة.

ويرتبط ذلك بقدرة القهوة على تحفيز إفراز حمض المعدة، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في العضلة العاصرة السفلية للمريء، التي تعمل على منع عودة محتويات المعدة إلى المريء.

وقد ينتج عن ذلك زيادة الشعور بحرقة المعدة والحموضة، إلى جانب أعراض أخرى مثل الغثيان والانتفاخ وعدم الارتياح بعد تناول المشروب.

كما يمكن أن يؤدي الكافيين إلى زيادة التوتر والعصبية لدى الأشخاص الأكثر حساسية لتأثيره، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

وللتقليل من هذه الأعراض، يمكن تجربة تناول القهوة بعد الإفطار بدلًا من شربها على معدة فارغة، مع العلم أن شرب الماء قبلها لا يضمن منع الحموضة أو اضطرابات المعدة.

علاقة الكافيين بارتفاع ضغط الدم

من التأثيرات التي تستدعي الانتباه أن الكافيين قد يتسبب في زيادة مؤقتة بضغط الدم، نتيجة تأثيره في الجهاز العصبي والأوعية الدموية.

وتكون هذه الاستجابة أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لا يستهلكون القهوة بصورة منتظمة، بينما تختلف درجة التأثر من شخص إلى آخر وفقًا لكمية الكافيين ومدى حساسية الجسم له.

وقد رصدت أبحاث تغيرات في قراءات ضغط الدم عقب تناول الكافيين، إلا أن طبيعة هذه التغيرات ومدتها تختلف باختلاف العوامل الفردية.

ولا يعني ذلك أن شرب القهوة يمثل خطرًا على جميع الأشخاص، لكن المصابين بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى الانتباه لاستجابتهم للمشروب ومراقبة القراءات، خاصة عند تناول كميات كبيرة منه.

ومن الضروري التأكيد أن شرب الماء قبل القهوة لا يلغي تأثير الكافيين في ضغط الدم، لأن هذا التأثير يرتبط بالمادة المنبهة نفسها وليس بترتيب تناول المشروبات.

نصائح لبدء اليوم بالقهوة دون إزعاج صحي

يمكن لمحبي القهوة الاستمرار في تناول مشروبهم المفضل مع الاهتمام ببعض العادات التي تساعد على تقليل الانزعاج وتحسين الترطيب، ومن أهمها:

  • تناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ وقبل إعداد القهوة.
  • تأجيل القهوة إلى ما بعد وجبة الإفطار إذا كانت تسبب اضطرابات بالمعدة.
  • تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين.
  • تقليل كمية القهوة عند ملاحظة الخفقان أو التوتر أو الحموضة.
  • الاهتمام بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، وعدم الاعتماد على القهوة وحدها كمصدر للسوائل.

الفواكه والخضراوات ضمن روتين الترطيب الصباحي

لا يقتصر الحصول على السوائل على شرب الماء والمشروبات المختلفة، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تسهم في ترطيب الجسم، خاصة الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الماء.

ومن الخيارات المناسبة الخيار والبطيخ والبرتقال، ويمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار للحصول على السوائل والعناصر الغذائية.

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