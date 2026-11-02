لرفع كفاءة الخدمات وتطوير المحاور.. تنفيذ أعمال تطوير شاملة وحملات إشغالات مكثفة ببولاق الدكرور

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي، بولاق الدكرور جولات ميدانية موسعة للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالقطاعات المختلفة، وذلك ​تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بشأن تطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية والارتقاء بمسوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق حي بولاق الدكرور.

​حيث شملت الجولات الميدانية تفقد إنشاء حديقة جديدة بمنزل كوبري الملك فيصل، إلى جانب بدء تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارع فيصل السطحي تمهيداً لبدء أعمال الرصف، فضلاً عن متابعة تنفيذ تركيب حواجز "الفيبر" بمطلع محور صفط اللبن أمام شارع حسن حمدي؛ حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال التمهيد والتطوير بعدد من الشوارع الداخلية؛ حيث جرى البدء في فرد طبقة "الدقشوم" بشارع سلام بمنطقة أبو قتادة، واستكمال تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارع أمين حرب المتفرع من شارع ناهيا.

كما شن حي بولاق الدكرور، حملة إشغالات مكبرة بشارع المصرف، بمشاركة نائب رئيس الحي وقائد شرطة المرافق وإدارة الإشغالات، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات والتعدي على الطريق العام، وتحريز المضبوطات بمخزن الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

​كما كثفت أجهزة الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات النظافة ورفع المخلفات والترشيد باستخدام معدات ولودرات الحي بشوارع الملك فيصل، وناهيا، ومختلف قطاعات الحي.

​وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار وتواصل الأستنفار الميداني والعمل في كافة المبادرات والتطويرات الجارية بالحي؛ لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحسين المشهد الحضاري بنطاق الحي.