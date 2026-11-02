حبس كويتيين في واقعة قفز الفتاة المغربية من الطابق السابع بأحد الفنادق

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس كويتيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإحداث إصابات بفتاة مغربية، قبل قفزها من الطابق السابع داخل احد الفنادق.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط فتاة مغربية من الطابق السابع بالفندق، في ظروف يجري التحقيق لكشف ملابساتها، حيث كشفت المعلومات الأولية عن وجود الكويتيين معها قبل وقوع الحادث.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، نقل المتهمان الفتاة إلى المستشفى عقب إصابتها، وتركاها بمستشفى قصر العيني، قبل محاولتهما مغادرة البلاد، إلا أنه جرى ضبطهما في المطار.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال المتهمين والشهود، للوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية.