بنسبة تنفيذ 70٪ ..استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع بلبيس

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي الزهور، وذلك بإجمالي مساحة بلغت ٨٥٠٠ متر مسطح، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٧٠٪.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.