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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتسهيل الخدمات.. رئيس مدينة أوسيم يستقبل المواطنين لبحث وحل مشاكلهم

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
أحمد زهران

استقبل المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم بمكتبه 29 مواطنا لبحث متطلباتهم وشكواهم العمل على معالجتها وحلها.

وذلك في إطار التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين والعمل على حل المشكلات الجماهيرية، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ.

وقام رئيس مركز أوسيم، خلال اللقاء الجماهيري بالاستماع المباشر لجميع الشكاوى المتقدمة من الأهالي، حيث تم قبول كافة الطلبات واستعراض الآليات الكفيلة بإيجاد حلول عاجلة وفورية لها، مؤكدا على استمرار هذه اللقاءات لتسهيل الخدمات والتيسير على المواطنين بكافة قرى ومراكز المدينة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مدينة أوسيم لقاء المواطنين

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