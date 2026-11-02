لتسهيل الخدمات.. رئيس مدينة أوسيم يستقبل المواطنين لبحث وحل مشاكلهم

استقبل المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم بمكتبه 29 مواطنا لبحث متطلباتهم وشكواهم العمل على معالجتها وحلها.

وذلك في إطار التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين والعمل على حل المشكلات الجماهيرية، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ.

وقام رئيس مركز أوسيم، خلال اللقاء الجماهيري بالاستماع المباشر لجميع الشكاوى المتقدمة من الأهالي، حيث تم قبول كافة الطلبات واستعراض الآليات الكفيلة بإيجاد حلول عاجلة وفورية لها، مؤكدا على استمرار هذه اللقاءات لتسهيل الخدمات والتيسير على المواطنين بكافة قرى ومراكز المدينة.