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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: 300 فلسطيني تحولوا إلى مليونيرات نتيجة تهريب الوقود من مصر إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل عمليات تهريب الوقود المصري إلى قطاع غزة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن كميات التهريب وصلت إلى نحو مليون لتر يوميًا.

وأوضح أسامة كمال، خلال تصريحات عبر قناة «صدى البلد»، عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى، أن تجارة البترول المصري المهرب إلى غزة ساهمت في تحويل نحو 300 فلسطيني إلى مليونيرات، نتيجة الأرباح التي حققوها من عمليات الاتجار في الوقود.

بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيهًا في السوق السوداء

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار وزارة البترول بشأن إطلاق منظومة جديدة لمراقبة توزيع الوقود بدءًا من 1 نوفمبر، وإحكام الرقابة على تداوله، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في منع تسرب الوقود والحد من عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، بيان وزارة البترول، حيث جاء فيه أن هذه المنظومة الجديدة تأتي بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع آلية إلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية، ومتابعة مسارها منذ مراحل التداول وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وتابع: تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تتبع عمليات التموين وتعزيز الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات البترولية.

وأكمل أحمد موسى: المنظومة الجديدة لا تعني تسعيرًا جديدًا للوقود والسولار أو ربطها بكمية محددة، مردفًا: «أنا عندي معلومة ناس بتاخد البنزين بتبيعه في السوق السوداء بـ28 جنيه». 

أسامة كمال عهد الإخوان قطاع غزة

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