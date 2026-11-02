أحمد موسى يكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود: لا زيادة في الأسعار أو تحديد للكميات

تناول الإعلامي أحمد موسى تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بهدف إحكام الرقابة على توزيع الوقود ومتابعة تداوله، مؤكدًا أن المنظومة لا تتضمن أي قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار أو تحديد كميات التموين.

واستعرض موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، آليات تطبيق المنظومة التي تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يضمن إحكام السيطرة على المنتجات البترولية والحد من عمليات التهريب والتداول غير المشروع.

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال آلية إلكترونية تتيح تتبع حركة توزيع الوقود ومراقبة مساره، بدءًا من مراحل التداول وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود عبر الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يتيح متابعة عمليات التموين بصورة أكثر دقة، ويسهم في تعزيز الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات البترولية.

وشدد أحمد موسى على أن تطبيق المنظومة لا يرتبط بفرض تسعيرة جديدة للوقود أو السولار، كما لا يعني تحديد كمية معينة للتزود بالوقود، موضحًا أن الهدف الأساسي هو ضبط عمليات التوزيع ومواجهة الممارسات غير القانونية.

وفي سياق متصل، كشف موسى عن معلومات بشأن بيع بعض الأشخاص البنزين في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 28 جنيهًا للتر، قائلًا: «أنا عندي معلومة ناس بتاخد البنزين بتبيعه في السوق السوداء بـ28 جنيه».