"مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية: 15 اعتداءً للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين استهدفت المزارعين

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الاثنين، 15 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم في ست محافظات بالضفة الغربية، خلال 12 ساعة، تركزت على إحراق أشجار الزيتون واقتلاعها وتجريف الأراضي الزراعية، وتخريب مصادر المياه، وسرقة المحاصيل، واعتقال مزارعين ومصادرة مركبة، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضحت الهيئة - في تقرير، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاعتداءات وقعت خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وشملت محافظات سلفيت ونابلس ورام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، وترافقت في محافظة سلفيت مع الشروع في إقامة جدار إسمنتي جديد بمحاذاة أراضي قرية مردا شمال المحافظة.

وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات تعكس تصعيداً يستهدف مقومات الإنتاج الزراعي الفلسطيني، ويتجاوز الاعتداء على موسم قطف الزيتون إلى فرض قيود على استخدام الأراضي وعزلها عن أصحابها، مشيرة إلى أن إقامة الجدران وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، إلى جانب تخريب مصادر المياه وسرقة المحاصيل واعتقال المزارعين، تشكل أدوات متزامنة لتقويض النشاط الزراعي.

وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتحويل القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم إلى واقع جغرافي دائم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المزارعين وأشجارهم ومصادر مياههم، ومساءلة المسؤولين عن تدمير الممتلكات الزراعية والاستيلاء عليها.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد أعلنت، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 3133 اعتداءً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بشهر سبتمبر.

وتوزعت الاعتداءات بواقع 1764 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال و1369 نفذها المستوطنون، بزيادة بلغت 111.6% في اعتداءات المستوطنين مقارنة بالشهر السابق. كما وثقت الهيئة تضرر 5890 شجرة خلال أكتوبر، بينها 4498 شجرة زيتون، في سياق تصاعد الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم القطاف.

ف ع / م م ر