مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب أثنين آخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان البرى ، بالقرب من الكيلو 80، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم إيداع جثمان المتوفى مشرحة أسوان العمومية.

حادث

وتبين أن المتوفى يدعى محمد .ع.ع 56 سنة، فيما أسفر الحادث عن إصابة صابر .أ.م 51 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي في الجبهة، وعلاء .ح.ح 41 سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر في الذراع الأيسر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان المتوفى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة .