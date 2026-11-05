شوبير يكشف عن المدرب الجديد للمنتخب الأوليمبي وسر اختياره

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن اتحاد الكرة أنهى اتفاقه مع نظيره الياباني على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب الأولمبي باليابان يوم 17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج إعداد المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن حمادة صدقي هو الأقرب لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، وسيتم الإعلان عن تعيينه خلال الساعات المقبلة.



وأضاف أن سبب اختيار حمادة صدقي بسبب امتلاكه خبرات كبيرة في تدريب المنتخبات، إلى جانب تجاربه العديدة مع الأندية المصرية والعربية، بالإضافة لاقترابه من تحقيق لقبي الدوري والكأس مع سموحة خلال فترة قيادته للفريق.