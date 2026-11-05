فرنسا.. تحويل مسار طائرة متجهة من أيرلندا إلى إيطاليا إلى قاعدة إيفرو إثر إنذار بوجود قنبلة

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم الخميس، تحويل مسار طائرة ركاب من طراز «إيرباص A320»، كانت في رحلة من العاصمة الأيرلندية دبلن إلى العاصمة الإيطالية روما، إلى قاعدة إيفرو الجوية شمالي فرنسا، إثر تلقي إنذار بوجود قنبلة على متنها.

وأفادت رئاسة الوزراء الفرنسية بأنها تتابع تطورات الموقف بصورة مستمرة وفي الوقت الفعلي، عقب تحويل مسار الطائرة إلى القاعدة الجوية الفرنسية.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تعرض نحو عشر رحلات جوية تجارية في أوروبا لإنذارات بوجود قنابل، تبين لاحقًا أنها كاذبة، وفقًا للسلطات في الدول المعنية.