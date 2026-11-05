قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل مخالفات وترفع كفاءة المرافق

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لعدد من شكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من خلال تنفيذ تدخلات ميدانية شملت إزالة إشغالات ومخالفات، ورفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بعدد من أحياء المحافظة.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية والأحياء والجهات المعنية بسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع متابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وشملت التدخلات التي تم تنفيذها عددًا من المناطق، حيث جرى بحي شرق إعادة تركيب الأجزاء المسروقة من سور الكورنيش بمنطقة كليوباترا، عقب رصد الشكوى وتداولها، كما تم رفع كفاءة كوبري المشاة بمنطقة سكينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حالته وتيسير استخدامه.

وفي حي المنتزه أول، أزالت الأجهزة التنفيذية تعديات الباعة الجائلين وإشغالات المقاهي أسفل كوبري الساعة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر العام للمنطقة.

كما شهد حي وسط إزالة إعلان متهالك أمام مستشفى الشاطبي، حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي حي شرق أيضًا، بدأت الأعمال الخاصة بإنارة شارع ونجت، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن تحسين مستوى الإضاءة بالشارع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار متابعة شكاوى المواطنين التي يتم رصدها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل معها ميدانيًا من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، مع التأكيد على سرعة فحص الشكاوى ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وشدد على أن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين يمثلان أحد محاور العمل التنفيذي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية والحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية.

محافظة الإسكندرية احياء الإسكندرية العجمى بحرى المنتزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

محمد بركات ووائل جمعة

وائل جمعة يهنئ محمد بركات بزفاف نجلته

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

كريستيانو رونالدو

سكولاري عن اعتزال رونالدو: ستظل حاضرًا في قلبي ولن تنساك البرتغال

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد