الإسكندرية تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل مخالفات وترفع كفاءة المرافق

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لعدد من شكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من خلال تنفيذ تدخلات ميدانية شملت إزالة إشغالات ومخالفات، ورفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بعدد من أحياء المحافظة.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية والأحياء والجهات المعنية بسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع متابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وشملت التدخلات التي تم تنفيذها عددًا من المناطق، حيث جرى بحي شرق إعادة تركيب الأجزاء المسروقة من سور الكورنيش بمنطقة كليوباترا، عقب رصد الشكوى وتداولها، كما تم رفع كفاءة كوبري المشاة بمنطقة سكينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حالته وتيسير استخدامه.

وفي حي المنتزه أول، أزالت الأجهزة التنفيذية تعديات الباعة الجائلين وإشغالات المقاهي أسفل كوبري الساعة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر العام للمنطقة.

كما شهد حي وسط إزالة إعلان متهالك أمام مستشفى الشاطبي، حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي حي شرق أيضًا، بدأت الأعمال الخاصة بإنارة شارع ونجت، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن تحسين مستوى الإضاءة بالشارع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار متابعة شكاوى المواطنين التي يتم رصدها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل معها ميدانيًا من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، مع التأكيد على سرعة فحص الشكاوى ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وشدد على أن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين يمثلان أحد محاور العمل التنفيذي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية والحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية.