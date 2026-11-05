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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«لا يتقاعد العطاء».. تعليم جنوب سيناء يكرّم قياداته التعليمية تقديرًا لمسيرة حافلة بالإنجازات.. صور

التكريم
التكريم
ايمن محمد

في لفتة تقديرية تعكس الوفاء لأصحاب العطاء، كرّمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عددًا من القيادات التعليمية التي بلغت السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم.

ورحّبت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالقيادات التعليمية المكرّمة، مشيدة بما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم المهنية، ومؤكدة استمرار التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم التربوية والإدارية، باعتبارهم أصحاب تجارب وخبرات تمثل قيمة مضافة للمنظومة التعليمية.

وأُقيم حفل التكريم بمكتب الدكتورة وفاء رضا، وشمل تكريم كل من: إبراهيم رمضان رمضان هجرس، موجه عام اللغة العربية، وصابر إبراهيم المتولي، موجه الدراسات الاجتماعية، وأمل عاشور، موجه بالتعليم الفني، وفاطمة محمد متولي عبد المجيد، موجه عام الرياضيات، وعبير أحمد أبو اليزيد نايل، موجه عام الحاسب الآلي، وحنان علي حسن، مدير الاتصال السياسي، ومها السيد عبد السلام، مدير إدارة التدريب، والمرسي حماد علي المرسي، مدير التعليم التجاري.

وشهد حفل التكريم إبراهيم اللقاني، مدير التعليم العام بالمديرية، ومحمود العبد، مدير العلاقات العامة، وعبير الطباخ، مدير التنمية المستدامة، وماجدة نوار، مدير المدارس الرسمية، وأيمن أبوزيد، وكيل إدارة العلاقات العامة، وجمال عبد الناصر، مسؤول صفحات التواصل الاجتماعي.

ودار خلال اللقاء حوار ودي مع القيادات التعليمية المكرّمة، استعرضوا خلاله أبرز محطات مسيرتهم المهنية، وما اكتسبوه من خبرات وتجارب على مدار سنوات عملهم في المجال التعليمي، إلى جانب تبادل الذكريات والمواقف التي شهدتها رحلتهم الوظيفية.

وفي ختام الحفل، سلّمت الدكتورة وفاء رضا القيادات التعليمية المكرّمة شهادات تقدير ودروعًا تذكارية مقدمة من إدارة العلاقات العامة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم طوال سنوات خدمتهم، كما التُقطت الصور توثيقًا لهذه المناسبة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لقيمة الوفاء والتقدير لأصحاب العطاء، وترسيخًا لثقافة الاعتراف بالجهود المخلصة، فبلوغ سن التقاعد لا يعني نهاية العطاء، بل تبقى الخبرات والبصمات الطيبة حاضرة في ذاكرة الأجيال والمنظومة التعليمية.

جنوب سيناء تكريم قيادات تعليمية تعليم

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