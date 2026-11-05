محافظ الإسكندرية يشهد استقبال الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية استقبال الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد، والتي تضم 1353 معلمًا ومعلمة بمختلف التخصصات، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

ورحب محافظ الإسكندرية بالمعلمين الجدد، مؤكدًا أن انضمام هذه الدفعة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويسهم في دعم الكوادر البشرية ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد أيمن عطية أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل شريك أساسي في بناء الوعي وصناعة الأجيال وترسيخ قيم الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن رسالته تتجاوز حدود المناهج الدراسية لتشمل التربية وغرس القيم والمبادئ وبناء شخصية الطلاب.

وشدد المحافظ على أهمية التزام المعلمين الجدد بالقسم المهني، والعمل على تطوير قدراتهم بصورة مستمرة، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في العملية التعليمية، إلى جانب التعاون والعمل بروح الفريق والإخلاص في أداء الرسالة التربوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدفعة الجديدة التي تضم 1353 معلمًا ومعلمة تمثل دعمًا قويًا للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية دور المعلم في رعاية الطلاب وتنشئتهم وإعداد أجيال واعية ومثقفة تتحلى بقيم الولاء والانتماء.

وأشار أبوزيد إلى أن الإسكندرية تعد أول محافظة تنتهي من إجراءات استلام العمل للمعلمين الجدد بنسبة 100% خلال 48 ساعة، مثمنًا دعم محافظ الإسكندرية المتواصل لقطاع التعليم، ومؤكدًا أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المعلم يؤدي دورًا محوريًا في بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال، لافتًا إلى أن تقدير المجتمع للمعلم ومكانته يعكسان مدى تقدم المجتمعات ورقيها.

ودعا زايد المعلمين الجدد إلى تبني أساليب تربوية حديثة تقوم على الحوار والتسامح واحترام شخصية الطفل، وتشجيع الإبداع واكتشاف المواهب، فضلًا عن نشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، والمشاركة في المبادرات الثقافية والمعرفية، وفي مقدمتها جائزة القراءة الكبرى.

واختُتمت الاحتفالية بأداء المعلمين والمعلمات الجدد القسم المهني، تعهدوا خلاله بالالتزام بأمانة الرسالة التعليمية والإخلاص في أداء واجبهم، وتربية النشء وغرس القيم الوطنية، والمساهمة في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء مستقبل الوطن.