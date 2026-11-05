قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد استقبال الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية استقبال الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد، والتي تضم 1353 معلمًا ومعلمة بمختلف التخصصات، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

ورحب محافظ الإسكندرية بالمعلمين الجدد، مؤكدًا أن انضمام هذه الدفعة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويسهم في دعم الكوادر البشرية ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد أيمن عطية أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل شريك أساسي في بناء الوعي وصناعة الأجيال وترسيخ قيم الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن رسالته تتجاوز حدود المناهج الدراسية لتشمل التربية وغرس القيم والمبادئ وبناء شخصية الطلاب.

وشدد المحافظ على أهمية التزام المعلمين الجدد بالقسم المهني، والعمل على تطوير قدراتهم بصورة مستمرة، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في العملية التعليمية، إلى جانب التعاون والعمل بروح الفريق والإخلاص في أداء الرسالة التربوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدفعة الجديدة التي تضم 1353 معلمًا ومعلمة تمثل دعمًا قويًا للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية دور المعلم في رعاية الطلاب وتنشئتهم وإعداد أجيال واعية ومثقفة تتحلى بقيم الولاء والانتماء.

وأشار أبوزيد إلى أن الإسكندرية تعد أول محافظة تنتهي من إجراءات استلام العمل للمعلمين الجدد بنسبة 100% خلال 48 ساعة، مثمنًا دعم محافظ الإسكندرية المتواصل لقطاع التعليم، ومؤكدًا أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المعلم يؤدي دورًا محوريًا في بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال، لافتًا إلى أن تقدير المجتمع للمعلم ومكانته يعكسان مدى تقدم المجتمعات ورقيها.

ودعا زايد المعلمين الجدد إلى تبني أساليب تربوية حديثة تقوم على الحوار والتسامح واحترام شخصية الطفل، وتشجيع الإبداع واكتشاف المواهب، فضلًا عن نشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، والمشاركة في المبادرات الثقافية والمعرفية، وفي مقدمتها جائزة القراءة الكبرى.

واختُتمت الاحتفالية بأداء المعلمين والمعلمات الجدد القسم المهني، تعهدوا خلاله بالالتزام بأمانة الرسالة التعليمية والإخلاص في أداء واجبهم، وتربية النشء وغرس القيم الوطنية، والمساهمة في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية ايمن عطيه المعلمين الجدد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد