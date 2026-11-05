وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بـ50 تأشيرة حج لمنسوبي الوزارة لعام 2027

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، نتائج القرعة العلنية لموسم الحج للعام 1448هـ/2027م، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج من منسوبي الوزارة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بمختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة، وذلك بحضور اللواء الدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة، والدكتورة غادة فاروق، المشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على تنظيم قرعة الحج سنويًّا بين منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بمختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة للعاملين بالمنظومة لأداء فريضة الحج تأتي تقديرًا لجهودهم وعطائهم، وحرصًا من الوزارة على تعزيز التواصل والترابط بين أبنائها.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا.

ومن جانبه، أوضح اللواء الدكتور عمرو علام أن الوزارة حرصت على إعداد آلية منظمة للتعامل مع بيانات المتقدمين ومراجعتها، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لافتًا إلى أن القرعة أُجريت وفق نظام محدد للسحب على مراحل متتالية، بما يضمن إتاحة فرص متساوية للجميع.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 529 متقدمًا من مختلف الجهات التابعة للوزارة، منهم 443 متقدمًا بصورة فردية، و86 متقدمًا من الأزواج (43 زوجًا)، فيما بلغ إجمالي التأشيرات المخصصة 50 تأشيرة، وُزعت بواقع 42 تأشيرة فردية و8 تأشيرات للأزواج.

وحضر مراسم إجراء القرعة العلنية لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من مديري العموم والإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.