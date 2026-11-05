باكستان وبريطانيا تتفقان على تعزيز العلاقات في عدة قطاعات

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اتفقت باكستان وبريطانيا، اليوم /الخميس/، على تعميق أطر التعاون المشترك في مجالات الأمن وإنفاذ القانون وملف الهجرة، فضلا عن التجارة والاستثمار.

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، بوزير الدولة البريطاني للشئون الأمنية دان جارفيش، في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، حيث جرى الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين البلدين.. حسبما ذكر "راديو باكستان".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المستمر.

وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس الوزراء الباكستاني، إسحاق دار، على الأهمية الاستراتيجية لاستمرار التعاون الثنائي بين إسلام آباد وبريطانيا، والتنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.