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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني:وفاة سيدة سورية وإصابة 3 أشخاص أثناء إحباط محاولة تهريب غير شرعية

الجيش اللبناني:وفاة سيدة سورية وإصابة 3 أشخاص أثناء إحباط محاولة تهريب غير شرعية
الجيش اللبناني:وفاة سيدة سورية وإصابة 3 أشخاص أثناء إحباط محاولة تهريب غير شرعية
أ ش أ

 أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن سيدة سورية توفيت وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، خلال إحباط محاولة تهريب 12 شخصاً من الجنسية السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في جرد بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية – السورية.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه أثناء تنفيذ وحدة من الجيش تدابير أمنية لمنع التهريب وضبط الحدود، تجاوزت آلية مزودة بزجاج حاجب للرؤية ودون لوحات تسجيل عناصر نقطة مراقبة للجيش، قادمة من الأراضي السورية باتجاه لبنان عبر معابر غير شرعية، وحاول سائقها دهس عناصر النقطة، ما شكّل خطراً داهماً على سلامتهم، الأمر الذي اضطرهم إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبار الآلية على التوقف، قبل أن يفرّ سائقها إلى جهة مجهولة.

وأضاف البيان أنه لدى تفقد الآلية، تبيّن أنها تقل 12 شخصاً من الجنسية السورية، في محاولة لتهريبهم إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد أصيبت سيدة منهم بطلق ناري، فيما أصيب ثلاثة آخرون نتيجة تناثر الزجاج، ونُقل المصابون إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج ، إلا أن السيدة ما لبثت أن فارقت الحياة.

وأكدت قيادة الجيش أنه بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث، فيما تتواصل المتابعة لتوقيف السائق الفارّ.

قيادة الجيش اللبناني سيدة سورية إحباط محاولة تهريب 12 شخصاً من الجنسية السورية معابر غير شرعية

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