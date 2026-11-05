متى يشعر المواطن بزيادة الدولار في الأسعار؟.. يوسف بطرس غالي يكشف

لا ترتبط تحركات أسعار الدولار في الأسواق العالمية والمحلية بتغير أسعار السلع بصورة فورية في كل الأحوال، فهناك عوامل اقتصادية تحدد مدى انتقال تأثير سعر الصرف إلى تكلفة المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها مدة استمرار الزيادة واستقرار العملة عند مستويات مرتفعة.

المخاوف من ارتفاع الدولار وانعكاساته

وبين المخاوف من ارتفاع الدولار وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، تبرز تساؤلات حول حجم التأثير الحقيقي على الأسعار، والوقت الذي تبدأ فيه الأسواق بترجمة هذه التحركات إلى زيادات يتحملها المستهلك.

انتقال زيادة سعر الصرف إلى الأسعار المحلية

وفي قراءة اقتصادية لهذه التطورات، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن تقديره لحجم انتقال زيادة سعر الصرف إلى الأسعار المحلية، موضحًا الفارق بين التذبذب المؤقت والارتفاع المستمر، كما تطرق إلى قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتكلفتها على الدين المحلي، وأسباب اللجوء إلى إجراءات نقدية صعبة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

هل كل ارتفاع للدولار يؤدي إلى زيادة الأسعار فورًا؟

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بطبيعة الحال على الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التحركات الأخيرة للعملة الأمريكية ترتبط، بحسب تقديره، بالصعود الذي شهده الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وأوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن متابعة تحركات الدولار بصورة يومية والقلق من كل ارتفاع أو انخفاض لا تعكس بالضرورة التأثير الحقيقي على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الفارق الأساسي يرتبط باستمرار السعر عند مستوى مرتفع من عدمه.

الدولار من 55 إلى 52 جنيهًا.. لماذا لا ترتفع الأسعار فورًا؟

وضرب وزير المالية الأسبق مثالًا على طبيعة تذبذب أسعار الصرف، موضحًا أن تحرك الدولار من 55 جنيهًا إلى 52 جنيهًا ثم ارتفاعه مرة أخرى لا يعني بالضرورة حدوث تغير فوري في أسعار المنتجات بالأسواق.

وأشار إلى أن التأثير الحقيقي يظهر عندما يستقر سعر الدولار عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية، بما يسمح بانتقال الزيادة إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج والتسعير المحلي.

وأكد أن التذبذبات المؤقتة لا تنتقل بالضرورة إلى أسعار السلع بصورة مباشرة، بينما يمثل استمرار الارتفاع واستقراره عند مستوى معين العامل الأكثر تأثيرًا في حسابات الشركات والتجار.

كل زيادة 10% في الدولار ترفع الأسعار 3%.. معادلة يوسف بطرس غالي

وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي عن تقديره لحجم تأثير ارتفاع سعر الصرف على الأسعار المحلية، موضحًا أن كل زيادة بنسبة 10% في سعر الدولار يمكن أن تنعكس بزيادة تقدر بنحو 3% في الأسعار داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذا التأثير يرتبط بطبيعة ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق الخارجية، ومدى انعكاس تغيرات سعر الصرف على تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج والمنتجات المستوردة.

رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الدين المحلي.. فلماذا يتم اللجوء إليه؟

وانتقل وزير المالية الأسبق إلى ملف أسعار الفائدة، وتأثير قرارات رفعها على الموازنة العامة للدولة، خاصة ما يتعلق بزيادة تكلفة خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن رفع الفائدة يؤدي بالفعل إلى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة مقابل الاقتراض.

وأوضح أن هذا التأثير يمثل تكلفة اقتصادية حقيقية، لكنه وصف اللجوء إلى رفع الفائدة بأنه إجراء وقائي يستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية ومنع تفاقم أزمات أكبر قد تكون أكثر صعوبة وتكلفة.

وأضاف أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية، وهو ما يجعل تحمل بعض التكاليف الحالية أمرًا مرتبطًا بتجنب تداعيات أشد خطورة مستقبلًا.

يوسف بطرس غالي: قرارات محافظ البنك المركزي عين العقل رغم صعوبتها

وفي تعليقه على سياسة البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي عن تأييده للقرارات التي يتخذها محافظ البنك المركزي في هذا الشأن، معتبرًا أنها ضرورية من منظور السياسة الاقتصادية، رغم ما قد تفرضه من أعباء على بعض الفئات والقطاعات.

وقال إن رفع الفائدة يؤثر سلبًا على بعض الأنشطة الاقتصادية، وقد لا يحظى بقبول قطاعات عديدة، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى هذه القرارات في إطار التحديات والأزمات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد.

واختتم وزير المالية الأسبق حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الأزمات الاقتصادية تتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة، لكنها قد تكون حتمية لتجنب تفاقم المشكلات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.