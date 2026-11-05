قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متى يشعر المواطن بزيادة الدولار في الأسعار؟.. يوسف بطرس غالي يكشف

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد البدوي

لا ترتبط تحركات أسعار الدولار في الأسواق العالمية والمحلية بتغير أسعار السلع بصورة فورية في كل الأحوال، فهناك عوامل اقتصادية تحدد مدى انتقال تأثير سعر الصرف إلى تكلفة المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها مدة استمرار الزيادة واستقرار العملة عند مستويات مرتفعة. 

المخاوف من ارتفاع الدولار وانعكاساته 

وبين المخاوف من ارتفاع الدولار وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، تبرز تساؤلات حول حجم التأثير الحقيقي على الأسعار، والوقت الذي تبدأ فيه الأسواق بترجمة هذه التحركات إلى زيادات يتحملها المستهلك.

انتقال زيادة سعر الصرف إلى الأسعار المحلية

وفي قراءة اقتصادية لهذه التطورات، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن تقديره لحجم انتقال زيادة سعر الصرف إلى الأسعار المحلية، موضحًا الفارق بين التذبذب المؤقت والارتفاع المستمر، كما تطرق إلى قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتكلفتها على الدين المحلي، وأسباب اللجوء إلى إجراءات نقدية صعبة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

هل كل ارتفاع للدولار يؤدي إلى زيادة الأسعار فورًا؟

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بطبيعة الحال على الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التحركات الأخيرة للعملة الأمريكية ترتبط، بحسب تقديره، بالصعود الذي شهده الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وأوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن متابعة تحركات الدولار بصورة يومية والقلق من كل ارتفاع أو انخفاض لا تعكس بالضرورة التأثير الحقيقي على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الفارق الأساسي يرتبط باستمرار السعر عند مستوى مرتفع من عدمه.

الدولار من 55 إلى 52 جنيهًا.. لماذا لا ترتفع الأسعار فورًا؟

وضرب وزير المالية الأسبق مثالًا على طبيعة تذبذب أسعار الصرف، موضحًا أن تحرك الدولار من 55 جنيهًا إلى 52 جنيهًا ثم ارتفاعه مرة أخرى لا يعني بالضرورة حدوث تغير فوري في أسعار المنتجات بالأسواق.

وأشار إلى أن التأثير الحقيقي يظهر عندما يستقر سعر الدولار عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية، بما يسمح بانتقال الزيادة إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج والتسعير المحلي.

وأكد أن التذبذبات المؤقتة لا تنتقل بالضرورة إلى أسعار السلع بصورة مباشرة، بينما يمثل استمرار الارتفاع واستقراره عند مستوى معين العامل الأكثر تأثيرًا في حسابات الشركات والتجار.

كل زيادة 10% في الدولار ترفع الأسعار 3%.. معادلة يوسف بطرس غالي

وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي عن تقديره لحجم تأثير ارتفاع سعر الصرف على الأسعار المحلية، موضحًا أن كل زيادة بنسبة 10% في سعر الدولار يمكن أن تنعكس بزيادة تقدر بنحو 3% في الأسعار داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذا التأثير يرتبط بطبيعة ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق الخارجية، ومدى انعكاس تغيرات سعر الصرف على تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج والمنتجات المستوردة.

رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الدين المحلي.. فلماذا يتم اللجوء إليه؟

وانتقل وزير المالية الأسبق إلى ملف أسعار الفائدة، وتأثير قرارات رفعها على الموازنة العامة للدولة، خاصة ما يتعلق بزيادة تكلفة خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن رفع الفائدة يؤدي بالفعل إلى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة مقابل الاقتراض.

وأوضح أن هذا التأثير يمثل تكلفة اقتصادية حقيقية، لكنه وصف اللجوء إلى رفع الفائدة بأنه إجراء وقائي يستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية ومنع تفاقم أزمات أكبر قد تكون أكثر صعوبة وتكلفة.

وأضاف أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية، وهو ما يجعل تحمل بعض التكاليف الحالية أمرًا مرتبطًا بتجنب تداعيات أشد خطورة مستقبلًا.

يوسف بطرس غالي: قرارات محافظ البنك المركزي عين العقل رغم صعوبتها

وفي تعليقه على سياسة البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي عن تأييده للقرارات التي يتخذها محافظ البنك المركزي في هذا الشأن، معتبرًا أنها ضرورية من منظور السياسة الاقتصادية، رغم ما قد تفرضه من أعباء على بعض الفئات والقطاعات.

وقال إن رفع الفائدة يؤثر سلبًا على بعض الأنشطة الاقتصادية، وقد لا يحظى بقبول قطاعات عديدة، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى هذه القرارات في إطار التحديات والأزمات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد.

واختتم وزير المالية الأسبق حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الأزمات الاقتصادية تتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة، لكنها قد تكون حتمية لتجنب تفاقم المشكلات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

الدولار البنك المركزي سعر الدولار أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر أكتوبر 2026

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الزوجين

هل تنال الزوجة الجنة بإطعام زوجها بيدها؟

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد