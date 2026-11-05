قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي

أعلن التلفزيون السوري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ9 آليات في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مقتل جنديين إثر انفجار لغم في ريف درعا.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - بمقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر انفجار لغم في ريف درعا .



وأشارت (سانا) إلى أن الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطرا على حياة ‏المدنيين والعسكريين في مناطق عدة من سوريا .