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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق: حرب إيران وراء خسارة حزب ترامب في انتخابات الكونجرس

حرب إيران أمريكا
حرب إيران أمريكا
هاني حسين

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقًا سياسيًا حقيقيًا عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الحزب الجمهوري، معتبرًا أن الحرب على إيران والسياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة كانتا من أبرز الأسباب المباشرة لهذه النتيجة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب يشعر بمسؤولية مباشرة عن هذه الخسارة، في ظل حجم التراجع الذي تعرض له الجمهوريون، والذي وصفه بأنه غير مسبوق من حيث اتساع نطاقه وتأثيره على المشهد السياسي الأمريكي.

وأوضح أن الحزب الجمهوري يشهد انقسامًا داخليًا واضحًا بين الرئيس ونائبه، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس يعارض استمرار الحرب ويدعو إلى إنهائها، كما يقر بأن الحرب كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الخسارة الانتخابية.

وأشار إلى أن العلاقة مع إسرائيل تمثل بدورها أحد الملفات المثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات ترامب التي يرى معارضوها أنها قدمت المصالح الإسرائيلية على المصالح الأمريكية.

ولفت إلى أن الديمقراطيين يمتلكون العديد من الملفات التي يمكن استخدامها للضغط على ترامب وفريقه، من بينها ملفات مكافحة الفساد والتضخم وارتفاع الأسعار والضرائب، فضلًا عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، والضغوط السياسية المطالبة بإنهاء الحرب.

أمريكا ايران طهران حرب إيران

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